«Финны пошли вразнос». Новые военные базы США у границ РФ не оставят Москве выбора

По информации издания, вступление в Североатлантический альянс не станет последним враждебным по отношении к России шагом Хельсинки, так как финская элита в готовности посвятить себя служению американской гегемонии «пошла в разнос». Дело идет к подписанию договора о размещении на территории государства военных баз США, предназначенных для проведения совместных учений и для хранения военной техники, которую при необходимости можно будет оперативно развернуть для боевых действий.