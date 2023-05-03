«Финны пошли вразнос». Новые военные базы США у границ РФ не оставят Москве выбора

Главная опасность для России из-за вступления Финляндии в западный военный блок НАТО заключается в том, что у северо-западных рубежей РФ могут быть размещены американские военные базы. Но для самих финнов решение о размещении баз США станет самоубийственным.
Такое мнение беседе с телеканалом «Царьград» высказал военный эксперт Владислав Шурыгин, который прокомментировал сообщение о то, что финское правительство ведет с Вашингтоном переговоры о размещении американской военной базы на территории Страны озер.
Об этом ранее рассказала крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat.
По информации издания, вступление в Североатлантический альянс не станет последним враждебным по отношении к России шагом Хельсинки, так как финская элита в готовности посвятить себя служению американской гегемонии «пошла в разнос». Дело идет к подписанию договора о размещении на территории государства военных баз США, предназначенных для проведения совместных учений и для хранения военной техники, которую при необходимости можно будет оперативно развернуть для боевых действий.
Подобные планы Хельсинки для России являются болезненной темой, так как их реализация несет угрозу Северо-Западу страны. Российско-финская граница по протяженности превышает границу с Китаем и составляет 1092 километра. При этом в опасной близости от нового члена НАТО находятся Санкт-Петербург и Мурманск (131 и 168 километров соответственно). А критически важный порт Усть-Луга и вовсе находится на расстоянии всего 41 километра от ближайшего финского острова.
Подобные расстояния означают, что время подлета стратегической авиации окажется минимальным.
Кроме того, со вступлением Финляндии в НАТО Финский залив превратился во внутреннее море западного военного блока, и теперь находится под полным контролем Соединенных Штатов. На Балтике помимо России не осталось государств, не состоящих в Североатлантическом альянсе.
Все это, конечно, представляет для России серьезные сложности.
«Для нас главная проблема в том, что Финляндия предоставит свои морские порты и аэродромы для американских войск. Соответственно, там может появиться и ядерное оружие», – отметил Владислав Шурыгин.
А для Финляндии, по его словам, вступление в НАТО обернется тем, что впервые за ее историю как национального государства, эта страна окажется под прицелом российского ядерного оружия.
И финны не смогут надеяться на Соединенные Штаты, как на защитника, скорее наоборот, считает эксперт.
«Рассматривать США в этом контексте в качестве некоей защиты для финнов самоубийственно. В случае мировой войны американская база будет, вне всяких сомнений, уничтожена, но это приведет к гибели тысяч финнов», – подчеркнул Шурыгин.
Напомним, ранее стало известно, что объем товарооборота между Россией и Финляндией за 2022 год упал до минимальных значений 1990-х годов, снизившись ниже 150 миллионов евро. При этом на начало 2022 года из России в Финляндию импортировалось товаров на 1 миллиард евро, а в обратном направлении экспортировались финские товары на сумму в 380 миллионов евро.