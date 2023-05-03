Член СПЧ Брод усмотрел проявление неонацизма в введении понятия «рашизм» на Украине

Использование термина «рашизм» на Украине представляет собой проявление неонацизма. Так считает член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.
По его словам, данное понятие лишено какой-либо научной и исторической базы. То, что предполагает это слово, является настоящей «клиникой». В результате правозащитник указал на идентичность украинского и гитлеровского режимов.
«Еще одно проявление украинского неонацизма. Бессильная ненависть душит украинские власти, уже и не знают, что предпринять, как нагадить России», — отметил Брод, общаясь с РИА Новости.
Ранее стало известно о введении в документооборот Украины выдуманного термина «рашизм». Соответствующее заявление появилось на сайте Верховной рады. Выяснилось, что понятие обозначает «разновидность тоталитарной идеологии и практики» в РФ.