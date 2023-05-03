«Мне главное снаряды получить»: Пригожин назвал свою первостепенную задачу в рамках СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался комментировать запрос СМИ касательно атаки украинских беспилотников на Кремль. Бизнесмен подчеркнул, что перед ним стоят другие проблемы.
Предприниматель вновь сделал акцент на важности снабжения «оркестра» снарядами.
«Я никак не могу прокомментировать это явление. Может быть, это молния была. Мне главное снаряды получить, для того, чтобы в Бахмуте продвигаться», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».
Евгений Пригожин указал, что ему также крайне важно, чтобы военные смогли удержать фланги. Пресс-служба предпринимателя опубликовала аудиозапись с его комментарием.
Напомним, что ночью пособники киевского режима нацелили на Кремль два беспилотника. Российская система РЭБ успешно их нейтрализовала. Президент РФ Владимир Путин не пострадал.