Гагин назвал возможную причину ввода длительного комендантского часа в Херсоне

Украинские националисты могли ввести длительный комендантский час во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсон для подготовки к контрнаступлению ВСУ. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Он напомнил в эфире телеканала «Россия-1», что жителям Херсона запрещено выходить на улицы с вечера 5 мая до утра 8 мая.
«Подобным образом ВСУ хотят сократить количество глаз, которые будут видеть передвижение техники и которые смогут сообщать об этом на нашу территорию», — назвал возможную причину подобных мер советник Дениса Пушилина.
Гагин предупредил, что комендантский час в Херсоне также может быть отвлекающим маневром украинских властей в рамках масштабной дезинформационной кампании.