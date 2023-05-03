MWM: массированные удары ВС РФ по объектам Украины отдалили ВСУ от успеха в контрнаступлении

Подразделения ВС РФ продолжают наносить ракетные удары по военной инфраструктуре Украины. ВСУ теряют свои резервы и солдат, отдаляясь от успеха в грядущем наступлении, сообщает издание MWM.
«Российские военные серьезно истощили запасы украинского оружия. Они могут значительно подорвать шансы на успех готовящегося наступления», — говорится в материале.
Автор статьи подчеркнул, что, вероятно, ситуация в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса подходит к переломному моменту в пользу России. В связи с этим шансы ВСУ на победу угасают с каждым днем.