Онколог Ракитин рассказал тюменцам, может ли техника вызывать рак

Долгое время считалось, что мобильники могут вызывать рак, заметил врач. Однако представители науки в Соединенных Штатах опубликовали большое количество результатов исследований, которые доказывают заблуждение людей, думающих, будто микроволны могут вызывать рак. Нет никаких причин опасаться технологий, они не вызывают рак, уверен специалист.