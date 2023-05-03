Онколог Ракитин рассказал тюменцам, может ли техника вызывать рак

Слухи о том, что используемые нами устройства способны вызывать рак, пугают потребителей. Так ли это, разъяснил врач тюменского государственного онкологического центра «Медицинский город» Станислав Ракитин.
Как пишет сетевое издание TerrNews, некоторые граждане начали оставлять свои гаджеты на ночь в другой комнате, перестали пользоваться микроволновыми печами. По словам Ракитина, такие слухи давно опровергнуты учеными в разных странах.
Долгое время считалось, что мобильники могут вызывать рак, заметил врач. Однако представители науки в Соединенных Штатах опубликовали большое количество результатов исследований, которые доказывают заблуждение людей, думающих, будто микроволны могут вызывать рак. Нет никаких причин опасаться технологий, они не вызывают рак, уверен специалист.