«Собственно говоря, уже началось»: Пригожин ответил на вопрос об украинском контрнаступлении

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уверен, что анонсированное Киевом контрнаступление фактически уже началось. Об этом бизнесмен рассказал изданию «Накануне.ру», попросившему прокомментировать звучащие на Западе заявления, что атака ВСУ начнется в ближайшие недели.
«Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта», — говорится в аудиосообщении, опубликованном пресс-службой Пригожина.
Предприниматель отметил, что ЧВК «Вагнер» контролирует ситуацию внутри Бахмута (Артемовска), однако по периметру ситуация выглядит не лучшим образом. На вопрос, насколько надежны фланги, основатель «оркестра» решил промолчать из вежливости.
«Противник активизировался также и за пределами исторических границ Украины — Российской Федерации. Мы видим ситуацию в различных наших областях: поезда, беспилотники и так далее», — заявил он.
Поэтому, повторил Пригожин, украинская атака уже началась, вопрос лишь в том, когда она перейдет в активную фазу. Это может случиться в ближайшие дни, заключил он.