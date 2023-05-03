Ордуханян: в МВФ внезапно осознали, что процесс полной дедолларизации уже начался

Директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, которая ранее обратила внимание на набирающий силу процесс дедолларизации, можно только похвалить за наблюдательность. Хотя она, по ее собственным словам, все еще уверена в благополучии доллара.
Об этом в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, по словам которого многие страны начинают обретать экономический, финансовый и политический суверенитет. Слова эксперта приводит информагентство «ПолитЭксперт».
Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева неожиданно для многих заявила об отказе многих стран хранить свои сбережения в долларах. Так, по ее словам, если раньше более 70% хранящихся в резерве средств составляли доллары, то теперь доля американской валюты в резервах разных стран уже составляет менее 60%. То есть многие отказались от доллара в пользу других валют. При этом Георгиева добавила, что ситуация, по ее мнению, развивается нормально и критической пока не является.
Комментируя ситуацию, Рафаэли Ордуханян напомнил мнение американских экспертов, предупреждающих, что критическим для США положение дел станет, когда доля доллара в резервах других стран опустится ниже 40%. Это будет означать, что Соединенные Штаты стали региональной финансовой державой, так как именно эти значения, обеспечивая элементарный внешнеторговый баланс государства, не распространяются на другие страны.
А Георгиеву, по словам Ордуханяна, можно только похвалить за наблюдательность.
«По-моему, уже все это поняли, что происходит дедолларизация, что многие страны отказываются от доллара, потому что это токсичная абсолютно конъюнктурная валюта, которая используется для достижения политических, а не финансовых целей», – подчеркнул американист.
Директор-распорядитель МВФ, по его словам, мыслит, как глава казино. По ее логике, нет никакой разницы, на какие деньги и на какие фишки будут играть игроки, главное, чтобы игра продолжалась в этом заведении. После того, как доллар перестанет быть главной резервной валютой, это место займет какая-то другая валюта, а сама Георгиева при этом не пострадает, оставшись при своей высокой должности, объяснил эксперт.
А с точки зрения понятных глобальных процессов, добавил Ордуханян, смена главной резервной валюты – это хорошо для разнообразия.
«Мы не будем с вами сейчас хоронить доллар, мы не будем хоронить США, мы неоднократно с вами это подчеркивали, но давайте мы с вами констатируем, что процесс полной дедолоризации и обретения суверенитета, и финансового, и политического, и экономического – он начался. И я очень рад, что в этом понимании с нами уважаемый директор-распорядитель валютного фонда. Ну что ж, глядишь, скоро и другие подтянутся», – добавил политолог.
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал важный вклад в процесс дедолларизации, выступив на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке с предложением оплачивать членские взносы ООН в китайских юанях.