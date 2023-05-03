Ордуханян: в МВФ внезапно осознали, что процесс полной дедолларизации уже начался

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева неожиданно для многих заявила об отказе многих стран хранить свои сбережения в долларах. Так, по ее словам, если раньше более 70% хранящихся в резерве средств составляли доллары, то теперь доля американской валюты в резервах разных стран уже составляет менее 60%. То есть многие отказались от доллара в пользу других валют. При этом Георгиева добавила, что ситуация, по ее мнению, развивается нормально и критической пока не является.