Симоньян одной жесткой фразой отреагировала на атаку украинских беспилотников на Кремль

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян одной жесткой фразой отреагировала на попытку Украины нанести удары по Кремлю при помощи беспилотников.
В своем Telegram-канале журналистка допустила, что спецоперация РФ на Украине теперь будет развиваться по-другому.
«Может, теперь начнется по-настоящему?» — написала Маргарита Симоньян.
Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина не было в Кремле во время атаки беспилотников на администрацию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.