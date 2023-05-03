Депутат Шеремет призвал нанести удар по Киеву после атаки украинских дронов на Кремль

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что после атаки дронов ВСУ на Кремль Россия в праве нанести ракетный удар по резиденции украинского президента Владимира Зеленского.
К ответным мерам депутат призвал в беседе с РИА Новости, комментируя недавнюю атаку украинских беспилотников. По словам политика, следует нанести ответный удар по резиденции украинского лидера на Банковой улице в столице Украины.
«В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно», — заявил Шеремет.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая Украина предприняла попытку атаки БПЛА на Кремль. Оба летательных аппарата были сбиты.