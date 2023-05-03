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Депутат Шеремет призвал нанести удар по Киеву после атаки украинских дронов на Кремль

Армия
Депутат Шеремет призвал нанести удар по Киеву после атаки украинских дронов на Кремль

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что после атаки дронов ВСУ на Кремль Россия в праве нанести ракетный удар по резиденции украинского президента Владимира Зеленского.

К ответным мерам депутат призвал в беседе с РИА Новости, комментируя недавнюю атаку украинских беспилотников. По словам политика, следует нанести ответный удар по резиденции украинского лидера на Банковой улице в столице Украины.

«В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно», — заявил Шеремет.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая Украина предприняла попытку атаки БПЛА на Кремль. Оба летательных аппарата были сбиты.

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