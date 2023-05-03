Составлен топ-7 легендарных костюмов модельера Валентина Юдашкина, которые вы точно видели

Знаменитые костюмы модельера Валентина Юдашкина стали визитной карточкой российских звезд. Серди легендарных нарядов был балахон Аллы Пугачевой и золотой плащ Филиппа Киркорова.
Первой коллекцией Валентина Юдашкина в 1987 году стала линия из 150 платьев под названием «Русь изначальная». После основания дома моды Valentin Yudashkin художник-модельер неоднократно предлагал свои творения российским исполнителям.
В сценическом балахоне Пугачева пела практически все в 90-е. Один из его вариантов Валентин Юдашкин создал в 1994 году. Плащи поп-короля Филипп Киркорова тоже были сшиты в модном доме кутюрье. На самый длинный плащ истратили 50 метров шифона. Как признавался Киркоров страсть к плащам появилась после первой золотой мантии, пишет E1.RU.
Не только эстрадные артисты получали подарки от Юдашкина. Костюм для фигуриста Евгения Плющенко был тоже творением российского маэстро. В нем он выступал в короткой программе на Олимпиаде 2014 года. Модельер заявил, что костюм фигуриста стал легким обрамлением характера.
«В нем важна линия, как в балете. Подчеркнуть эмоцию» , — рассказал в тот момент Юдашкин.
Юдашкин дважды становился дизайнером формы для олимпийской сборной страны и даже участвовал в создании камуфляжной коллекции для российских военных. Ее показали Владимиру Путину в 2008 году.
Не обошлись и без оригинальных нарядов московских див, среди которых была «Мисс Россия» Наталья Гантимурова с платьем для участия в конкурсе «Мисс Вселенная» и Ольга Бузова, которая предстала в наряде с золотым извилистым узором от Юдашкина на премии Муз ТВ.