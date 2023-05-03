Составлен топ-7 легендарных костюмов модельера Валентина Юдашкина, которые вы точно видели

В сценическом балахоне Пугачева пела практически все в 90-е. Один из его вариантов Валентин Юдашкин создал в 1994 году. Плащи поп-короля Филипп Киркорова тоже были сшиты в модном доме кутюрье. На самый длинный плащ истратили 50 метров шифона. Как признавался Киркоров страсть к плащам появилась после первой золотой мантии, пишет E1.RU.