Путин одобрил решение нижегородского губернатора Никитина пойти на второй срок

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что жители Нижегородской области поддержат стремление губернатора Глеба Никитина продолжить работу на своем посту. Об этом сообщили в Кремле.
Никитин поделился с Путиным своими планами пойти на второй срок. Глава государства одобрил решение губернатора. При этом российский лидер напомнил, что многое в этом вопросе зависит от позиции людей.
Никитин возглавляет Нижегородскую область с сентября 2017 года. Осенью 2023 у него завершается пятилетний срок. Губернатор хочет продолжить деятельность с учетом нового видения будущего.