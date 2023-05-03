Эксперт Беляев сформулировал условия для возвращения к доллару за 60 рублей

Возвращение курса доллара в шоковый коридор 50-60 рублей вряд ли возможно, заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.
В комментарии для «Ленты.ру» он отметил, что такой сценарий реализуется, что если ситуация в экономике США радикально ухудшится. Либо необходимо, чтобы российская экономика более динамично двигалась по линии эффективности и демонстрировала успехи.
В целом курс доллара по отношению к рублю в своем базовом значении зависит от соотношения общего состояния экономик двух стран. Скорее всего на ближайший месяц или два показатель сохранится в районе 80-81 рубля с небольшими колебаниями, добавил Беляев.