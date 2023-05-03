Кремль рассказал о «влиянии» попытки Украины атаковать Кремль на рабочий график Путина

Рабочий график президента России Владимира Путина не претерпел изменений после попытки Украины нанести удар по Кремлю. На это обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время российский лидер продолжает выполнять возложенные на него обязанности в привычном режиме. Официальный представитель Кремля добавил, что Москва оставляет за собой право пойти на ответные шаги.
Выяснилось, что в ночь со 2 на 3 мая 2023 года украинская сторона постаралась атаковать Кремль. Военные и спецслужбы нейтрализовали два беспилотника. В результате никто не пострадал. Такой информацией поделились в пресс-службе Путина.