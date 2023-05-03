«Последствия уже наступают». Носович объяснил, чем обернулся для Прибалтики разрыв связей с РФ

Страны Балтии, несмотря на уже возросшее напряжение и угрозу военного конфликта между Западом и Россией, продолжают развивать антироссийскую политику. В итоге они увеличивают собственный риск превратиться в мишень.
Такое мнение в беседе с информагентством Baltnews высказал политолог Александр Носович.
Эксперт, в частности, напомнил, что Прибалтика уже расплачивается за свой антироссийский курс сокращением экономики и населения, закрытием предприятий, потерей транзита и ухудшением ситуации с военной безопасностью. Жителям Литвы, Латвии и Эстонии пора уже осознать, что антироссийский курс их властей, а также деятельность, направленная на усиление присутствия НАТО в балтийском регионе, способствуют вовсе не милитаризации их стран, а ведет только к росту напряженности и угрозе военного конфликта.
«Они не только не соответствуют интересам жителей Литвы, Латвии и Эстонии, а прямо им противоречат, превращая регионы в мишень в случае большого конфликта России и НАТО», – подчеркнул Носович.
Однако пока три прибалтийских республики считают, что они представляют для коллективного Запада ценность, в качестве борцов с Россией. И, выполняя свою функцию, они продолжают предлагать Евросоюзу все новые антироссийские идеи.
«Прибалтика продолжает создавать свою антироссийскую политику. Они видят свою ценность в качестве затратчиков Западного блока, по части в борьбе с Россией. Кстати, не только с ней. Литва опробовала эту же схему на отношениях Запада с Китаем, – напомнил Носович. – Они вносят некую новацию в стратегию сдерживания операции, которая еще на одну ступень усиливает градус напряжения между Россией и Западным блоком. Потом это масштабируется на национальном уровне и выносится общее решение для всех стран НАТО Евросоюза».
Так недавно Литва ввела запрет на выдачу россиянам ВНЖ, что является явной дискриминацией не только на территории стран Балтии, но и во всем Евросоюзе.
Эта дискриминация уже проявляется в массовых антироссийских санкциях, в отмене русской культуры, и теперь вылилась в добавок в запрет на получение литовского гражданства и видов на жительство в Литве для граждан РФ и Белоруссии.
«Это уже факт открытой дискриминации россиян, которым все запрещают из-за наличия у них российского паспорта. Суть этих действий не столько в том, чтобы россияне и белорусы не заселяли Литву, по их мнению, они должны быть дискриминированы вообще в Европе и Северной Америке», – объяснил политолог.
А после того, как Литва испытает у себя какую-либо новую антироссийскую меру, она обязательно будет продвигать эту меру дальше в Евросоюзе. И при этом в Литве будут гордиться своим авторством новых санкций, заключил Носович.