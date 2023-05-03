Эксперт, в частности, напомнил, что Прибалтика уже расплачивается за свой антироссийский курс сокращением экономики и населения, закрытием предприятий, потерей транзита и ухудшением ситуации с военной безопасностью. Жителям Литвы, Латвии и Эстонии пора уже осознать, что антироссийский курс их властей, а также деятельность, направленная на усиление присутствия НАТО в балтийском регионе, способствуют вовсе не милитаризации их стран, а ведет только к росту напряженности и угрозе военного конфликта.