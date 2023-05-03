В Сети жестко высмеяли экс-премьера Франции за желание торговать паштетом в РФ

Россияне с иронией отнеслись к готовности бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона продавать паштет на Красной Площади. Такое заявление политик сделал в ответ на обвинения со стороны французского парламента, заподозрившего его в связях с РФ. По словам Фийона, он не получил «ни сантима» от Москвы «в своей политической и частной жизни».
Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что экс-премьеру эффектно удалось поставить на место французских парламентариев, призвавших провести против него расследование из-за работы в совете директоров компаний «Сибур» и «Зарубежнефть». Однако большинство россиян не согласились с этим утверждением и напомнили Фийону о печальной участи Наполеона.
«Размечтался лягушатник. Он забыл, что еще Наполеон тоже мечтал о Красной Площади. Итог – очень печальный был конец для лягушатников», — написал один из комментаторов.
Другие в шутку предположили, что политик, видимо, решил закупиться продуктами в России, чтобы отказаться от знаменитого французского деликатеса. Впрочем, для торговли на Красной площади Фийону нужно сначала получить согласие от президента РФ Владимира Путина («налог там большой»), да и паштет сейчас, очевидно, «не в тренде», иронизируют пользователи.
«Если только захочу, и Луну я проглочу», — процитировал один из комментаторов строчку из стихотворения Корнея Чуковского «Краденое солнце».
Часть пользователей и вовсе увидела в словах Фийона признак постепенной деградации западных элит, которые глупеют с «космической скоростью».
Инициатором расследования в отношении Фийона выступила партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен. По мнению парламентариев, экс-премьер был причастен к «политическому, экономическому и финансовому вмешательству иностранных государств» в дела Франции.
Однако Фийон напомнил, что считается частным лицом, поэтому имеет право «строить свою карьеру так, как сочтет нужным».
«Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади», — заявил он.
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