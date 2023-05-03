В Сети жестко высмеяли экс-премьера Франции за желание торговать паштетом в РФ

Другие в шутку предположили, что политик, видимо, решил закупиться продуктами в России, чтобы отказаться от знаменитого французского деликатеса. Впрочем, для торговли на Красной площади Фийону нужно сначала получить согласие от президента РФ Владимира Путина («налог там большой»), да и паштет сейчас, очевидно, «не в тренде», иронизируют пользователи.

