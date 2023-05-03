В Сети показали кадры ликвидации украинских националистов спецназом ВС РФ

Бойцы спецназа Центрального военного округа успешно ликвидировали группу украинских националистов при помощи дрона. Кадрами операции поделились военкоры телеканала «Звезда».
На кадрах видно, как беспилотник с осколочными боеприпасами направляется к вражеским позициям в лесу. Оператор сбросил снаряды на скопление националистов, засевших в блиндаже. Одна атака уничтожила до десятка боевиков и посеяла панику в рядах уцелевших.
«Уничтожаем противника планомерно, работаем», — рассказал командир группы спецназа с позывным Дунай.
Журналисты отметили, что спецназовцы применяют в зоне СВО все виды дронов, в том числе те, с помощью которых хорошо проводить разведку и корректировать огонь артиллерии.