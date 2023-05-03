В Сети показали кадры ликвидации украинских националистов спецназом ВС РФ

На кадрах видно, как беспилотник с осколочными боеприпасами направляется к вражеским позициям в лесу. Оператор сбросил снаряды на скопление националистов, засевших в блиндаже. Одна атака уничтожила до десятка боевиков и посеяла панику в рядах уцелевших.