Коррупционные схемы на Украине представляют опасность для стран Европы. Об этом заявил автор Freitag Герд Майсснер.
Журналист прокомментировал ситуацию вокруг Украины и напомнил, что коррупционные схемы президента Владимира Зеленского с началом СВО не исчезли. В действиях киевского режима Майсснер увидел угрозу для европейской демократии.
«За все более интенсивным переплетением властных структур Запада и Киева скрывается опасность постепенной «украинизации» Запада. Возникает призрак определенных рисков для европейских демократий. Этот целый ряд опасностей – от пронизывающей все коррупции и отмывания денег до использования «солдат за деньги» из Европы в украинском конфликте», – говорится в статье Майсснера.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Зеленского в создании «голодомора 21 века». По словам дипломата, с Украины активно вывозят зерно. Более того, сами граждане стремятся покинуть родину.