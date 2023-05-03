Пираты взяли в плен трех моряков из Грузии и России в водах Габона

Пираты взяли в плен трех моряков в территориальных водах Габона. Двое из них оказались из Грузии, один — из России, передает агентство морского транспорта в Тбилиси.
Сообщается, что похищение произошло ночью. Злоумышленники увели трое моряков с корабля, стоящего на якоре в территориальных водах Габона.
Установлено, что капитаном судна и третьим попавшим в плен моряком оказался россиянин. В поисках людей принимает участие консул Грузии в ЮАР, грузинский МИД и американская судовладельческая компания.