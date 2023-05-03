«Очень интересная цитата»: Пригожин опубликовал сообщение одного из ветеранов боевых действий о ситуации в зоне СВО

Российская сторона занимается в зоне спецоперации «самоистязанием» с точки зрения противника, процитировал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин мнение одного «известного ветерана боевых действий».
Пригожин сообщил, что получает много писем, и решил зачитать одно от известного ветерана, где есть «очень интересная цитата».
По мнению ветерана, если судить со стороны противника, то российские силы на Украине заняты «самоистязанием», за которым с интересом наблюдает НАТО. К удаче оппонентов, «вагнеровцев» на Украине хоронит своими действиями российский генштаб, а вовсе не ВСУ.
«Готовились войска, разрабатывались планы. А оказалось все очень просто надо было найти слабое самолюбивое "полководческое" обиженное существо, которое с визгом "Не прощу!" практически сделало за укров всю работу», — процитировал текст письма бизнесмен.
Ранее Пригожин напомнил, что ЧВК «Вагнер» несет потери из-за «снарядного голода». Бизнесмен также усомнился в подлинности документов о якобы переданной «музыкантам» от Минобороны РФ крупной партии боеприпасов. По словам Пригожина, этих припасов «он в глаза не видел».