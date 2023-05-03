«Очень интересная цитата»: Пригожин опубликовал сообщение одного из ветеранов боевых действий о ситуации в зоне СВО

По мнению ветерана, если судить со стороны противника, то российские силы на Украине заняты «самоистязанием», за которым с интересом наблюдает НАТО. К удаче оппонентов, «вагнеровцев» на Украине хоронит своими действиями российский генштаб, а вовсе не ВСУ.