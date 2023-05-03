Дипломат Топорнин раскрыл главную цель внезапного визита Зеленского в Финляндию

Главная цель внезапной поездки президента Украины Владимира Зеленского в Финляндию — это продемонстрировать «включенность» Киева в западный мир. Об этом в беседе с «Политикой Сегодня» заявил доцент МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
Ранее стало известно, что украинский лидер прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где в среду, 3 мая, пройдет саммит стран Северной Европы и Украины. Участие Зеленского во встрече ранее не анонсировалось.
«В ходе официальных переговоров между президентом Ниинисте и президентом Зеленским будут обсуждаться вопросы борьбы Украины за оборону и поддержки Украины со стороны Финляндии, двусторонние отношения между двумя странами и глобальная геополитическая ситуация», — раскрыли детали в канцелярии финского президента.
По мнению Топорнина, дипломатическое турне украинского лидера, явно приехавшего просить о наращивании поставок финансовой помощи и вооружения, не стоит рассматривать только лишь в узком контексте. Ведь на сегодняшний день все эти вопросы можно урегулировать и при помощи современных средств коммуникации, например, видеозвонков, которые не требуют личного присутствия.
«Визит Зеленского нужно рассматривать в более широком контексте. Украина сегодня приветствуется западным сообществом. <…> Все это идет в едином фарватере того, что Украина видит себя вместе со странами западного сообщества. Это как раз и есть самый важный элемент политического визита. <…> Он подчеркивает единство Украины с западным сообществом», — объяснил дипломат.
Эксперт также заметил, что поездка Зеленского направлена в первую очередь на внутреннюю аудиторию. Президент пытается показать украинским гражданам, что Киев «не один» в мире и его поддерживает значительное число государств.
Ранее стало известно, что Хельсинки разрешат США разместить свои военные базы в стране. Согласно документу, американские солдаты и техника могут базироваться в Финляндии и проводить военные учения. Соглашение было подписано после вступления страны в НАТО.