Дипломат Топорнин раскрыл главную цель внезапного визита Зеленского в Финляндию

По мнению Топорнина, дипломатическое турне украинского лидера, явно приехавшего просить о наращивании поставок финансовой помощи и вооружения, не стоит рассматривать только лишь в узком контексте. Ведь на сегодняшний день все эти вопросы можно урегулировать и при помощи современных средств коммуникации, например, видеозвонков, которые не требуют личного присутствия.