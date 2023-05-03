Проект «Великая перезагрузка» сворачивается. Ситуация в мире выходит из-под контроля Запада

Но помимо этого, добавил Эскобар, есть и второй фактор, связанный с созданием инфраструктуры, направленной на приближение многополярного мира. На эту цель будут работать и начинающий работать в текущем году формат БРИКС+, и ШОС и ЕврАзЭС.