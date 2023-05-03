Проект «Великая перезагрузка» сворачивается. Ситуация в мире выходит из-под контроля Запада

Всем странам, которые являются противниками гегемонии Запада, необходимо прямо сейчас перейти в наступление и не дать реализовать планы так называемого Давоса по «Великой перезагрузке».
С таким призывом на Глобальной конференции по многополярности выступил бразильский эксперт по геополитике, политолог и журналист Пепе Эскобар, слова которого приводит телеканал «Царьград».
Как заявил бразильский эксперт, гегемоническая часть элит стремится уничтожить все проявления инакомыслия, а защитники многополярного мира должны этим попыткам сопротивляться.
«Они знают, чего хотят. Их задача – подавить любое инакомыслие и навязать культуру отмены буквально любой стране в этом мире ради весьма двусмысленного проекта, который мы можем описать как Давосский проект, "Великая перезагрузка" или любой другой нарратив, который они пытаются навязать нам», – объяснил Эскобар.
В этой ситуации, по его словам, всем остальным и особенно представителям глобального Юга необходимо объединиться для борьбы со сторонниками западной гегемонии, властью которых уже «сыты по горло» 85-87% населения планеты.
«Это означает на личном уровне, что нам нужно постоянно, как бы сказали наши китайские друзья, делать "обмены между людьми", работать над контактом "человек-человек". Мы систематически должны выступать на любом языке мире, в любом наборе языков, отстаивая свою позицию. Нам постоянно нужно координировать наши действия на региональном, континентальном и глобальном уровнях. Может, это как раз и станет первым основополагающим камнем, заложенным нынешней конференцией», – заявил бразилец.
Но помимо этого, добавил Эскобар, есть и второй фактор, связанный с созданием инфраструктуры, направленной на приближение многополярного мира. На эту цель будут работать и начинающий работать в текущем году формат БРИКС+, и ШОС и ЕврАзЭС.
Главное же, на чем всем противником глобализации необходимо сосредоточить усилия, это дедолларизация, подчеркнул Эскобар.
Об этом, по его словам, на полях Евразийского экономического союза подробно говорили представляющий Россию академик РАН Сергей Глазьев и представители его команды.
«Этот вопрос будет всесторонне обсуждаться, я надеюсь, в рамках БРИКС начиная со следующего месяца, когда БРИКС станет БРИКС+. Но это должно войти в повестку дня всех международных организаций одновременно, – добавил политолог. – Следует понять, какой будет альтернативная валюта. Или, возможно, это будет корзина валют. Как только обсуждения будут запущены одновременно в рамках нескольких структур, к реализации проекта подключатся и правительства стран».
Таким образом, подчеркнул Пепе Эскобар в завершение своего выступления, на текущей конференции необходимо заложить краеугольный камень будущих глобальных процессов. После чего обязанностью всех противников гегемонии Запада станет нанесение решающего удара.