Der Tagesspiegel: глава Украины Зеленский 13 мая приедет в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая нанесет визит в Берлин по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом узнали обозреватели Der Tagesspiegel.
Самолет с украинским лидером на борту совершит посадку в военной части столичного аэропорта BER. После Зеленский возьмет номер в отеле «Ритц-Карлтон». Планируется, что он отправится и в Аахен, где его удостоят премии Карла Великого.
«Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая посетит Берлин», — передали колумнисты, сделав ссылку на данные полиции.
В настоящее время глава Украины находится в Финляндии. Зеленский уже провел встречу с президентом республики Саули Ниинисте.