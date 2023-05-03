Пригожин поблагодарил депутата Делимханова за поддержку в вопросе решения проблемы «снарядного голода»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил благодарность депутату Государственной думы Адаму Делимханову за оказываемую поддержку в разрешении ситуации со «снарядным голодом» в «оркестре».
Предприниматель отреагировал на видеообращение депутата нижней палаты российского парламента по этому поводу. В нем Делимханов счел необходимым немедленно решить вопрос с нехваткой боеприпасов. Основатель «оркестра» высоко оценил содействие парламентария.
«Спасибо, Адам, за поддержку. Уверен, что он говорил не только от своего имени, но и от многих других депутатов и руководства Государственной Думы. Считаю, что Госдума способна изменить ситуацию к лучшему. Мы делаем общее дело — защищаем интересы России», — отметил Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что «оркестр» отправил в Госдуму письма от погибших из-за дефицита снарядов «музыкантов». Речь идет о 39 коробках, заполненных подобными обращениями. Их подписал командир пятого штурмового отряда Дмитрий Подольский.