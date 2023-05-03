Bloomberg: эпоха «золотых виз» в странах Евросоюза подходит к концу

Профессор в Бристольском университете в Великобритании Уилл Харви также подчеркнул, что сейчас многие страны в Евросоюзе сталкиваются с парадоксом. С одной стороны, они хотят инвестиций. С другой стороны, очень богатые иностранные предприниматели получают привилегированный статус в ущерб более широким слоям общества. Такая практика, действующая с 2008 года, может прекратить свое существование.