Суд арестовал жителя Иркутска и гражданина КНР за контрабанду леса

Ленинский районный суд Иркутска вынес решение арестовать местного жителя и гражданина Китая по обвинению в незаконном экспорте древесины, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Житель Приангарья и иностранец занимались незаконным сбытом заготовленной древесины. Сообщники скупали стволы, перерабатывали и продавали иностранным партнерам. Злоумышленники успели экспортировать более 4000 кубометров хвойного леса на сумму, превышающую 43 млн рублей. Контрабандистам грозит до 12 лет лишения свободы.