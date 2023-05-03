Суд арестовал жителя Иркутска и гражданина КНР за контрабанду леса

Житель Приангарья и иностранец занимались незаконным сбытом заготовленной древесины. Сообщники скупали стволы, перерабатывали и продавали иностранным партнерам. Злоумышленники успели экспортировать более 4000 кубометров хвойного леса на сумму, превышающую 43 млн рублей. Контрабандистам грозит до 12 лет лишения свободы.