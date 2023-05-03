Общенародная молитва о Победе начнется в Москве 6 мая и объединит всю Россию

Всероссийский молебен о Победе начнется в Москве 6 мая и объединит всю Россию по благословению патриарха Московского и вся Руси Кирилла.
Молебен откроется перед мощами великомученика Георгия Победоносца, который почитается как небесный покровитель русского воинства. Православные люди будут просить святого о даровании Победы. После столицы мощи отправятся по всей России — молебен пройдет в 89 регионах с мая по сентябрь 2023 года, пишет «Царьград».
В апреле президент России Владимир Путин обозначил особую роль церкви и ее значение в условиях множества новых вызовов. Он напомнил, что церковь всегда была вместе с народом и делила с ним тяготы и радости, передает телеканал «360».