Профессор Харитонова объяснила, что мешает ВСУ открыть второй фронт в Приднестровье

Как пишет RT со ссылкой на источники, с начала марта в районах населенных пунктов Дачное, Каменка и Раздельная местные власти начали размещать украинские войска в ангарах, которые предназначены для хранения сельскохозяйственной продукции. За апрель в регионе оказалось до четырех тысяч военнослужащих, и места их дислокации меняются раз в два-три дня, передает телеканал.