Информация о том, что Украина перебросила тысячи военных в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), может быть очередным витком информационно-психологической операции, полагает профессор РАНХиГС, доктор исторических наук Наталья Харитонова.
На протяжении последнего года подобные сообщения появлялись неоднократно, но лишь по той причине, что Киеву и западным союзникам крайне важно держать в напряжении российское руководство. Ведь помимо оперативной группы российских войск (ОГРВ) и миротворцев, в ПМР находятся примерно 240 тысяч соотечественников, пояснила политолог.
«Информация, что переброска имела место, в прошлый раз не подтверждалась. Источники, мягко говоря, имели сомнительную природу. <…> Украина заявляет, что сегодня-завтра откроет второй фронт, чтобы оттягивать ресурсы России с донбасского направления на приднестровское, тем не менее этого пока не произошло», — усомнилась в передислокации ВСУ собеседница «ПС».
Как пишет RT со ссылкой на источники, с начала марта в районах населенных пунктов Дачное, Каменка и Раздельная местные власти начали размещать украинские войска в ангарах, которые предназначены для хранения сельскохозяйственной продукции. За апрель в регионе оказалось до четырех тысяч военнослужащих, и места их дислокации меняются раз в два-три дня, передает телеканал.
«С 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооруженную провокацию для отвлечения российских войск, а вторая — попытается захватить склады с боеприпасами в Колбасне [ПМР]», — рассказали собеседники RT.
Харитонова допустила, что из-за большой протяженности границы с Приднестровьем удары могут наноситься по направлениям Тираспольско-Бендерской агломерации и села Колбасна. Впрочем, большие сомнения вызывает ситуация с ресурсами украинской армии, особенно на фоне планируемого контрнаступления: обстановка «лучше не стала», и запасы весьма истощены, отметила эксперт.
«У Украины просто нет ресурсов, чтобы открывать так называемый второй фронт, им нечего оттягивать с донбасского направления и перебрасывать на запад. <…> Насколько мне известно, склады [в Колбасне] заминированы. ОГРВ, охраняющая их, готова к разного рода провокациям», — заверила эксперт, напомнив про недвусмысленные заявления Москвы о том, что любые провокации в адрес российских военных не останутся безнаказанными.
Ранее сообщалось, что Украина планирует провокацию 9 мая с целью наступления на освобожденные территории. В частности эксперты допускают, что Киев попытается прорвать линию обороны ВС РФ. Как объявил глава украинского Минобороны Алексей Резников, ВСУ выходят на «финишную прямую контрнаступления», и они могут сказать, что «все готово».
В Кремле подчеркивали, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о якобы планируемой атаке со стороны украинских военных.
Между тем «Политика Сегодня» рассказывала, как президент Молдавии Майя Санду продолжает вести республику к отказу от нейтрального статуса и открытому присоединению к антироссийской коалиции. Не исключено, что в ближайшем будущем Кишинев станет еще одним плацдармом НАТО в противостоянии с РФ. Подробнее — в нашей статье.