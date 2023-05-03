Монтян: новые откровения Меркель раскрыли всю правду о Зеленском

Но свежая порция признаний Меркель, по словам Монтян, свидетельствует еще и о том, что обманута была не только Россия. Получается, что Владимир Зеленский уже в начале 2019 года, когда баллотировался в президенты Украины, был в курсе планов Запада. А значит все его обещания прекратить конфликт на востоке страны, для чего, по его словам, «надо просто перестать стрелять», были заведомой ложью. А жертвами этого политического мошенничества стали украинские избиратели, которые, надеясь на прекращение затянувшегося конфликта, обеспечили Зеленскому триумфальную победу на выборах.