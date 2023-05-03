Монтян: новые откровения Меркель раскрыли всю правду о Зеленском

Украинский президент Владимир Зеленский, как выясняется, еще во время своей предвыборной кампании в 2019 году был твердо нацелен на то, чтобы перевести конфликт в Донбассе в состояние полномасштабной войны с Россией, хотя людям обещал прямо противоположное.
Об этом в Telegram-канале «Специально для RT» пишет украинский блогер, адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян, комментируя последние откровения бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
«Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Владимира Зеленского изначально не было цели исполнять Минские соглашения», – отмечает Монтян.
И это, напоминает блогер, уже не первое скандальное признание Меркель по поводу печально известных Минских договоренностей.
В декабре 2022 года экс-канцлер рассказала, что мирные соглашения в Минске были подписаны западными «гарантами» с единственной целью – дать Украине время укрепить свою армию и подготовиться к вооруженному противостоянию с РФ.
«Проще говоря, Меркель подтвердила то, что разумным людям было понятно и так: с помощью минской бумажки Москву банально обманывали, использовав ее нежелание втягиваться в войну и глобальное противостояние, – подчеркивает Монтян. – Попутно, кстати, подставили и Совет Безопасности ООН, "благословивший" Минские соглашения единогласной резолюцией (впрочем, об ООН и ее органы за последние годы не повытирал ноги только ленивый), и ОБСЕ, но это уже вопрос десятый».
Но свежая порция признаний Меркель, по словам Монтян, свидетельствует еще и о том, что обманута была не только Россия. Получается, что Владимир Зеленский уже в начале 2019 года, когда баллотировался в президенты Украины, был в курсе планов Запада. А значит все его обещания прекратить конфликт на востоке страны, для чего, по его словам, «надо просто перестать стрелять», были заведомой ложью. А жертвами этого политического мошенничества стали украинские избиратели, которые, надеясь на прекращение затянувшегося конфликта, обеспечили Зеленскому триумфальную победу на выборах.
«На самом деле Зеленский, если верить Меркель, "еще в ходе президентской кампании не считал, что минские договорённости необходимо выполнять", то есть попросту врал в лицо своим избирателям, рассказывая байки о желании принести мир Украине», – подчеркивает блогер.
Но самое страшное, по ее словам, заключается не в том, что кандидат в президенты врал избирателям – этим грешат многие политики. Хуже всего то, что Зеленский врал не ради красного словца, а с конкретной целью – дорвавшись до власти, все же довести конфликт на востоке Украины до полномасштабной, кровопролитной войны. И делать это он собирался не в государственных интересах, не ради украинского народа.
«С учетом этого образ Зеленского как Кровавого Клоуна выглядит чем дальше, тем более зловещим», – заключает Монтян.
Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что Украина якобы является гарантом продовольственной безопасности в мире.
По словам Захаровой, при нынешнем киевском режиме украинцев становится все меньше, а зерна из страны на Запад вывозится все больше. Таким образом, Зеленский своими действиями устроил на Украине «голодомор XXI века», подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.