Bloomberg раскрыл тревожную правду об отставании ВМС США от России и Китая

Аналитики заметили, что выводы GAO ставят под сомнение текущую способность ВМС США противостоять Китаю, если между сторонами начнется конфликт за Тайвань. Пекин может накопить достаточный военный потенциал для захвата острова уже в 2027 году, утверждает часть специалистов.