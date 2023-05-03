Bloomberg раскрыл тревожную правду об отставании ВМС США от России и Китая

В США зафиксировали снижение боевой готовности военно-морских сил страны. Это вызывает определенные опасения, ведь последние могли бы сыграть решающую роль в потенциальном конфликте с КНР. Об этом пишет американское агентство Bloomberg, ссылаясь на отчет Главного контрольного управления (GAO).
Согласно данным аналитиков, американские ВМС столкнулись с большим количеством проблем в области «ресурсной готовности». Этот критерий показывает, насколько успешно военные службы приобретают запчасти, материалы, нанимают квалифицированный персонал и обучают его эффективному решению боевых задач.
«Потенциальные противники, в первую очередь Китай и Россия, разработали и усилили свои собственные возможности. В то же время наша работа показала, что почти два десятилетия конфликта ухудшили боеготовность вооруженных сил США», — заявила представитель GAO Диана Маурер.
По ее словам, ситуация в американских военно-морских силах сложилась «довольно тревожная». Так, нынешнее состояние надводных кораблей не позволяет Вашингтону полноценно проводить политику национальной безопасности.
«С 2017 по 2021 финансовый год боеготовность сухопутных сил увеличилась, военно-морских — снизилась, а военно-воздушных и космических показала неоднозначные изменения», — уточнила она.
Аналитики заметили, что выводы GAO ставят под сомнение текущую способность ВМС США противостоять Китаю, если между сторонами начнется конфликт за Тайвань. Пекин может накопить достаточный военный потенциал для захвата острова уже в 2027 году, утверждает часть специалистов.
По мнению экспертов Главного контрольного управления, чтобы устранить отставание в техническом обслуживании, Белый дом должен потратить 1,7 миллиарда долларов для надводных кораблей и почти 100 миллионов для авианосцев.
Ранее сотрудник аналитического центра Американского института предпринимательства Дастин Уокер призвал американское правительство значительно увеличить инвестиции в Индо-Тихоокеанском регион, чтобы быть готовыми к растущему влиянию России и Китая.