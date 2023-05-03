Группа компаний «Агранта» может стать новым владельцем российских активов Danone

Бизнес французского холдинга Danone в России может перейти к группе компаний «Агранта», принадлежащей бизнесмену Сергею Бачину, сообщает агентство «Прайм».
Источник на молочном рынке уточнил, что «Агранту» интересуют не столько заводы Danone, сколько сохранение брендов, выпускаемых в РФ. На данный момент стороны находятся на стадии переговоров.
Владельцы Danone объявили о желании передать операционный контроль над своим бизнесом в России еще в октябре 2022 года. Однако они настаивают на возможности включить в соглашение пункт об обратном выкупе активов.