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Группа компаний «Агранта» может стать новым владельцем российских активов Danone

Экономика
Группа компаний «Агранта» может стать новым владельцем российских активов Danone

Бизнес французского холдинга Danone в России может перейти к группе компаний «Агранта», принадлежащей бизнесмену Сергею Бачину, сообщает агентство «Прайм».

Источник на молочном рынке уточнил, что «Агранту» интересуют не столько заводы Danone, сколько сохранение брендов, выпускаемых в РФ. На данный момент стороны находятся на стадии переговоров.

Владельцы Danone объявили о желании передать операционный контроль над своим бизнесом в России еще в октябре 2022 года. Однако они настаивают на возможности включить в соглашение пункт об обратном выкупе активов.

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