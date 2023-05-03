«Поднять нельзя опустить». Хазин рассказал о сложной дилемме США по ключевой ставке

В Соединенных Штатах нарастает структурный финансовый кризис, однако принять решение по ключевой ставке для борьбы с инфляцией в стране некому, поскольку для этого необходима политическая воля. Такое мнение в эфире «Соловьев LIVE» высказал экономист Михаил Хазин.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на ближайшем заседании 3 мая ФРС США намерена повысить ключевую ставку для сдерживания роста инфляции на внутреннем рынке. Ожидается, что показатель поднимут до уровня 5,25% годовых, тогда как сейчас он составляет 5%.
«Денежные власти США должны принять решение [по ключевой ставке]. Поднять нельзя опустить. Где будем ставить запятые? Структурный кризис идет, проблемы нарастают, и в этой ситуации не принимать решение невозможно. Но беда в том, что решение по ключевой ставке — не экономическое, не финансовое, а политическое. Его власти США принять не могут, потому что там нет верховного главнокомандующего», — объяснил Хазин.
Согласно официальным данным, инфляция в США сейчас удерживается на уровне 5-6%, но в реальности этот показатель достигает 9%. Поэтому «с точки зрения здравого смысла» американским властям следовало бы поднять ключевую ставку до 18-19%, как это произошло в конце 1970-х – начале 1980-х.
«Но тогда объем и частного, и корпоративного, и государственного долга был гораздо меньше. Сейчас настолько ее поднять нельзя, но можно до 10%. Но в этом случае резко упадет жизненный уровень населения, потому что те деньги, которые оно сегодня направляет на потребление, граждане будут вынуждены направлять обслуживание этих взяток и кредитов. А это очень страшно», — констатировал экономист.
Хазин добавил, что когда Вашингтон не сталкивается с серьезными проблемами, то страной управляет «коллективный Байден», то есть американские чиновники. Однако если властям необходимо принять политическое решение, то выясняется, что никто не может взять на себя ответственность.