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МИД РФ: переговоры по зерновой сделке пройдут 5 мая в Москве

Политика
МИД РФ: переговоры по зерновой сделке пройдут 5 мая в Москве

Переговоры по зерновой сделке пройдут 5 мая в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что проведение встречи высокого уровня сторон зерновой сделки обсуждается. Сроки пока не согласованы. Однако 5 мая пройдет раунд переговоров делегаций. На мероприятии будут присутствовать представители ООН.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о продлении зерновой сделки не решен. По его словам, все зависит от учета требований России.

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