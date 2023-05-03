Россияне жестко высказались о «переобувании» Гребенщикова

Пользователи Сети раскритиковали музыканта, лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова за мнение об отмене русской культуры. Россияне считают, что сбежавший из РФ артист неожиданно «переобулся».
Исполнитель стал гостей программы «Проклятые вопросы с Оуэном Мэтьюзом» на YouTube-канале «Зима». Артист негативно высказался об отмене русской культуры на Украине, где недавно снесли памятник А. С. Пушкину. По мнению Гребенщикова, можно снести статую, но не культуру. Именно культура, продолжил певец, отличает людей от животных.
«Я думаю, что они (русские классики. — Прим. ред.) тот фундамент, на котором мы все стоим, — и украинцы, и русские, и белорусы, и абсолютно все люди, которые имеют хоть какое-то отношение к кириллице», — заметил музыкант.
Россияне уверены, неожиданная перемена взглядов связана с желанием Гребенщикова продолжать зарабатывать на них. Так, один из пользователей назвал лидера «Аквариума» «оголодавшим старпером», который по вечерам пересчитывает «замусоленные» доллары.
«Гребенщиков — враг, он признался в этом, сам доказал это… Он — предатель! Ни в коем случае не давать ему больше петь в России. А иначе получается, что наши парни воюют и гибнут за Гребенщикова и ему подобных?..» — передает слова другого комментатора «АиФ».
Пользователи Сети также считают необходимым лишить Гребенщикова всех наград, недвижимости и возможности заработка в России.