Россияне жестко высказались о «переобувании» Гребенщикова

Исполнитель стал гостей программы «Проклятые вопросы с Оуэном Мэтьюзом» на YouTube-канале «Зима». Артист негативно высказался об отмене русской культуры на Украине, где недавно снесли памятник А. С. Пушкину. По мнению Гребенщикова, можно снести статую, но не культуру. Именно культура, продолжил певец, отличает людей от животных.