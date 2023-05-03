Экс-премьер Франции Фийон заявил о готовности «продавать паштет» на Красной площади

Бывший французский премьер Франсуа Фийон жестко ответил парламенту республики на обвинения в связях с российской стороной, передает телеканал TV5 Monde.
По информации СМИ, политик принял участие в заседании комиссии, которое было посвящено вмешательству иностранных государств в дела Франции. Инициатором процесса выступила партия «Национальное объединение», лидером которой является политик Марин Ле Пен.
Франсуа Фийон заявил, что он имеет право вести свою профессиональную деятельность так, как считает нужным.
«Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади», — сказал бывший премьер.
Ранее сообщалось, что Франсуа Фийон осудил лицемерие в различных подходах к России и Китаю.