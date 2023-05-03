Авторы CNN узнали о контактах между США и Украиной после слов Зеленского об утечке данных

Власти США ведут постоянные контакты с руководством Украины. На это обратил внимание один из американских чиновников.
Так он отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского об утечке данных Пентагона. В интервью The Washington Post тот признался, что заранее не знал о данном инциденте. Также Зеленский допустил, что этот случай подорвет репутацию Белого дома.
«Мы находимся в постоянном контакте с нашими украинскими коллегами по целому ряду вопросов, в том числе по поводу несанкционированного раскрытия информации...» — процитировали чиновника корреспонденты CNN.
Ранее стало известно, что США не планируют сохранять Украину как государство. Об этом предупредил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.