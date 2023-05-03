В офисе Зеленского пожаловались на необходимость дорабатывать устаревшую западную технику

Украинские специалисты зачастую вынуждены дорабатывать западное вооружение, долгое время хранившееся на складах, заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя передачу ВСУ 20 неисправных артиллерийских систем M109L.
«Самоходные гаубицы долгое время находились на хранении, они требуют очевидной оперативной модернизации», — отметил он.
Идеальным вариантом было бы получение ВСУ военной техники, готовой к боевому применению, однако далеко не всегда происходит так, добавил Подоляк.
Ранее власти Италии заявили, что поставленные Украине неисправные орудия находились на хранении, а их обслуживанием должна была заниматься американская компания.