Недавно газета Politico написала, что союзники Украины ничего не знают о грядущих наступательных действиях ВСУ. Журналисты отметили, что Киев скрывает эту информацию, чтобы предотвратить ее утечку. Однако эксперт назвал эти слова «сказкой про белого бычка».