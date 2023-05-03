Литовкин: Украина передает западным союзникам информацию о готовящемся контрнаступлении ВСУ

Страны НАТО получают от Киева всю информацию по поводу планов о контрнаступлении ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
Недавно газета Politico написала, что союзники Украины ничего не знают о грядущих наступательных действиях ВСУ. Журналисты отметили, что Киев скрывает эту информацию, чтобы предотвратить ее утечку. Однако эксперт назвал эти слова «сказкой про белого бычка».
«Украина выполняет те указания, которые ей дают инструкторы из США», — подчеркнул Литовкин в беседе с «Известиями».
По его мнению, контрнаступление украинской армии будет, но их готовность к нему выглядит сомнительно. Он напомнил, что у ВСУ нет авиации и систем ПВО.