ФАН рассказал об условиях подготовки новобранцев ЧВК «Вагнер» в Молькино

Колл-центр ЧВК «Вагнер» круглосуточно принимает со всей страны звонки от россиян, желающих защищать свою Родину. Успехи компании в Донбассе вызвали большой поток добровольцев.
Новобранцы снабжаются парой ботинок, всеми слоями верхней и нижней одежды, головным убором, баллистическими очками, теплоизолирующим ковриком и многим другим. Впрочем, можно прибыть со своим обмундированием.
Кроме того, в ходе 21-дневного курса подготовки рекруты получают дополнительную провизию. Это нужно для того, чтобы облегчить их восстановление после больших нагрузок.
«Сегодня на обед вермишелевый суп с зеленью, каша гречневая с курицей, либо на выбор сотрудник может заказать гуляш из говядины. Также холодная закуска — салат из свежих овощей с зеленью, икра баклажанная, сухарики к первому блюду, масло и компот из чернослива. Объем пищи увеличили в связи с тем, что большая нагрузка при учебных занятиях на полигоне. Это нужно, чтобы они быстрее восстанавливались и чувствовали себя комфортно», — рассказывает один из вагнеровцев.
Наградой за прохождение курса становятся шевроны: зеленый, белый или черный с красным оттенком. За них выдается и денежное поощрение: 20, 50 и 100 тысяч рублей соответственно.
После этого бойцы отправляются в прифронтовую зону для прохождения боевого слаживания. Полученный ранее шеврон показывает, насколько серьезное задание можно поручить данному «вагнеровцу».