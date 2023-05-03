В Госдуме предложили поправки в законе о выборах в новых субъектах при военном положении

Госдума России может рассмотреть внесенные поправки в закон о военном положении для проведения выборов в новых регионах. Об этом заявил депутат Павел Крашенинников.
Политик объяснил, что на территории, где действует военное положение, запрещено проводить референдумы и выборы. Это указано в законе. При этом в документах о принятии новых регионов сказано, что выборы должны пройти осенью 2023 года.
«Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять», – отметил Крашенинников.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все меры социально-экономического развития в новых регионах будут выполнены. По его словам, Москва обладает необходимыми ресурсами.