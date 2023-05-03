Леонков перечислил возможные способы уничтожения украинских танков Leopard силами ВС РФ

Ранее эксперт Бьорн Стритцель в статье для газеты Bild написал, что российские войска имеют на вооружении минимум три наиболее опасных вида оружия для борьбы с немецкими танками в зоне СВО. По словам Леонкова, тремя видами арсенал ВС РФ не ограничивается, поскольку одних только противотанковых средств у них очень много.