Леонков перечислил возможные способы уничтожения украинских танков Leopard силами ВС РФ

Вооруженные силы России располагают множеством различных средств уничтожения танков Leopard немецкого производства, предоставленных Украине. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков, передают «Известия».
Ранее эксперт Бьорн Стритцель в статье для газеты Bild написал, что российские войска имеют на вооружении минимум три наиболее опасных вида оружия для борьбы с немецкими танками в зоне СВО. По словам Леонкова, тремя видами арсенал ВС РФ не ограничивается, поскольку одних только противотанковых средств у них очень много.
«Есть, например, воздушного базирования, которые используются вертолетами или самолетами — "Штурм", "Атака" и так далее. Есть наземные комплексы — "Конкурс", "Корнет" и другие. Это те ПТРК (противотанковые управляемые ракеты — Прим. ред.), которые пробивают серьезную броню. Мин еще больше, можно долго перечислять», — отметил эксперт.
Помимо этого, российские боевые машины также вооружены большим количеством различных бронебойных боеприпасов, с помощью которых можно без труда уничтожить танки потенциального противника, добавил Леонков.