Авторы Bild заметили бывшего президента США Обаму в компании экс-канцлера ФРГ Меркель

Экс-глава США Барак Обама разделил ужин с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель и ее супругом. Об этом стало известно журналистам Bild.
Американский лидер и немецкий канцлер, ушедшие со своих постов, были замечены в Берлине. Корреспонденты опубликовали соответствующие кадры. Помимо этого, выяснилось, что вечером среды, 3 мая, на арене «Mercedes-Benz» Обама поведает о «больших вызовах и шансах» современности.
Ранее появилась информация, что бывшая первая леди США Мишель Обама может принять участие в выборах в 2024 году, тем самым став конкурентом действующего президента Джо Байдена. Такую возможность допустили в The American Thinker.