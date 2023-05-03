Авторы Bild заметили бывшего президента США Обаму в компании экс-канцлера ФРГ Меркель

Американский лидер и немецкий канцлер, ушедшие со своих постов, были замечены в Берлине. Корреспонденты опубликовали соответствующие кадры. Помимо этого, выяснилось, что вечером среды, 3 мая, на арене «Mercedes-Benz» Обама поведает о «больших вызовах и шансах» современности.