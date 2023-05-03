RT: Киев перебросил тысячи солдат ВСУ под Одессу для подготовки провокации против Приднестровья

Командование ВСУ перебросило четыре тысячи солдат в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья, сообщил источник издания RT.
С начала марта украинские власти начали переоборудовать ангары в населенных пунктах Дачное, Каменка и Раздельная. Вместо сельскохозяйственной продукции там разместят личный состав и технику.
По словам источника RT, в Одесскую область уже направили четыре тысячи солдат ВСУ, которые после выдвинутся в направлении Тирасполя. Там украинская армия совершит провокацию ради отвлечения российских войск.