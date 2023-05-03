«ФРГ не дадут этого сделать»: Гривач оценил возможность запуска рабочей нитки «СП»

В парламенте Германии признали, что российский газ «дешевле и всегда был надежным», а санкции против РФ оказались практически бесполезными. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст.
По его словам, в условиях продолжающегося энергокризиса ФРГ следовало бы временно запустить рабочую нитку «Северного потока — 2».
«Мы [потребители Германии] нуждаемся в газе на переходный период. Крайне важно расширять использование возобновляемых источников энергии, чтобы добиться независимости от ископаемого топлива. Но на это потребуется время. Я считаю, что именно поэтому в интересах Германии было бы использовать нитку трубопровода, которая все еще работает», — рассуждает депутат.
Эрнст возмутился тем, что Москву до сих пор не привлекли к расследованию взрывов на «СП» и «СП-2». По его мнению, попытки западных стран во главе с США препятствовать участию России в процессе являются неприемлемыми, поскольку ее присутствие, как владельца, «нечто само собой разумеющееся». Версию о якобы причастности к инциденту украинских диверсантов политик назвал «маловероятной», а публикацию журналиста Сеймура Херша «более достоверной».
На этом фоне Эрнст заметил, что ФРГ не должна быть «просто придатком США»: стране следует вернуться к политике, основанной на собственных интересах. Одно из подтверждений тому — введенные против РФ санкции.
Ограничительные меры поставили Берлин даже в более невыгодное положение, чем Москву, а отказ от газа обернулся «некомфортной ситуацией» и «вызовом» для Европы, и, прежде всего, для Германии. По оценке Международного валютного фонда, уровень экономического развития РФ в 2023 году будет выше, чем в ФРГ, констатировал собеседник «Известий».
Главной проблемой для Берлина после отказа от российских энергоресурсов, как утверждает Эрнст, стало вовсе не отсутствие других поставщиков (Германия закупает газ у Нидерландов и Норвегии) или строительство СПГ-терминалов. Возвести инфраструктуру можно быстро, а некоторые объекты уже введены в строй, однако цены на топливо слишком высокие.
«Если отказаться от части газа на международном рынке, то остальной, разумеется, подорожает. Это и случилось. Вероятно, как-то цена выровняется, но пока она слишком высокая», — предположил Эрнст, добавив, что цены на газ вновь могут вырасти уже во второй половине года.
Поэтому, как полагает Эрнст, запуск «Северного потока — 2» помог бы Германии пережить сложный период. Впрочем, он усомнился в том, что немецкое правительство пойдет на такой шаг, пока продолжаются боевые действия на Украине.
Теоретически запуск российского газопровода возможен, согласился заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В беседе с «Политикой Сегодня» специалист подтвердил, что в результате диверсий одна из ниток «Северного потока — 2» не потеряла свою герметичность.
Если Россия и Германия достигнут соответствующих договоренностей, озвученный главой комитета по защите климата и энергетике бундестага вариант нельзя исключать, но не все так однозначно. Эксперт намекнул, что западные партнеры не допустят подобного развития событий.
«Соответственно, при наличии доброй воли с двух сторон поставки можно было бы начать относительно быстро. К сожалению, я думаю, что Германии не дадут этого сделать старшие товарищи, хотя это, очевидно, было бы в интересах европейских потребителей и европейской экономики», — резюмировал Гривач.
Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в конце сентября прошлого года, однако виновные до сих пор не найдены. Более того, Россию не допускают к расследованию. В экспертном сообществе считают, что причастные к диверсии страны попросту боятся «выйти сами на себя».
В феврале 2023 года лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил статью, в которой возложил ответственность за инцидент на США: незадолго до происшествия водолазы американских ВМС заложили под трубопроводы взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Вашингтон и НАТО и не скрывали своих намерений — подробности в материале «ПС».