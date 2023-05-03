«ФРГ не дадут этого сделать»: Гривач оценил возможность запуска рабочей нитки «СП»

Эрнст возмутился тем, что Москву до сих пор не привлекли к расследованию взрывов на «СП» и «СП-2». По его мнению, попытки западных стран во главе с США препятствовать участию России в процессе являются неприемлемыми, поскольку ее присутствие, как владельца, «нечто само собой разумеющееся». Версию о якобы причастности к инциденту украинских диверсантов политик назвал «маловероятной», а публикацию журналиста Сеймура Херша «более достоверной».