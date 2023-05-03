Заявление Норкина о российском шоу «Маска» «взорвало» зрительный зал

Телеведущий Андрей Норкин признался, что часто получает вопросы об участии в российском шоу «Маска». Программа выходит на канале НТВ.
Во время концерта в Самаре телеведущий и исполнитель песен дал необычное описание популярному шоу «Маска». Его заявление «взорвало» зрительный зал. Норкин признался, что немного побаивается жюри программы. Эти слова подняли настроение аудитории.
«Я немного испугался, когда в первый раз смотрел эту программу. Даже не столько артистов в костюмах – я испугался жюри. Мне кажется, оно какое-то… Такое яркое, что – ну, слава богу, меня никто не зовет», – озвучил журналист.
Зрители услышали в словах Норкина намек на известного российского исполнителя Филиппа Киркорова. Именно он каждый выпуск удивляет аудиторию своими яркими и эпатажными образами. Его коллегами в программе выступают шоумен Тимур Родригез, ведущая Регина Тодоренко и певица Валерия. В четвертом сезоне к ним присоединился и исполнитель Алексей Воробьев.
Суть передачи заключается в том, что жюри должны угадать, кто скрывается за маской. Чаще всего это известные актеры, деятели культуры и певцы.