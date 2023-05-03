Заявление Норкина о российском шоу «Маска» «взорвало» зрительный зал

Зрители услышали в словах Норкина намек на известного российского исполнителя Филиппа Киркорова. Именно он каждый выпуск удивляет аудиторию своими яркими и эпатажными образами. Его коллегами в программе выступают шоумен Тимур Родригез, ведущая Регина Тодоренко и певица Валерия. В четвертом сезоне к ним присоединился и исполнитель Алексей Воробьев.