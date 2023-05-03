Аналитики «Взгляда» разоблачили провокацию США с сообщениями о скором дефолте

По словам эксперта, в сложившейся ситуации речь может идти о техническом дефолте. Это когда у страны нет денег в определенный момент, но есть понимание, что они появятся позднее. Поэтому все разговоры о дефолте превратились в обычный шантаж американских законодателей со стороны администрации.