Аналитики «Взгляда» разоблачили провокацию США с сообщениями о скором дефолте

Американские власти устроили провокацию при помощи сообщений о грозящем США дефолте. Об этом заявил глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
По словам эксперта, в сложившейся ситуации речь может идти о техническом дефолте. Это когда у страны нет денег в определенный момент, но есть понимание, что они появятся позднее. Поэтому все разговоры о дефолте превратились в обычный шантаж американских законодателей со стороны администрации.
«Похоже, что размер поступлений был меньше ожидаемого, поэтому и деньги на счетах американского казначейства закончатся раньше», — считает аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева, слова которой передает «Взгляд».
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден на фоне угрозы дефолта пригласил в Белый дом лидеров конгресса.