Эксперт Тимофеев рассказал, что может указывать на слежку через камеру телефона

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что может свидетельствовать о слежке через камеру мобильного телефона.
По словам эксперта, один из показателей, это быстрая разрядка устройства. В первую очередь следует проверить есть ли у приложений, установленных на телефон, доступ к камере. В случае обнаружения, доступ следует ограничить, пишет агентство «Прайм».
Далее следует проверить расход энергии в «Настройках» в разделе «Аккумулятор». Если основной расход энергии приходится на работу камеры, следует задуматься.
Кроме того, непрерывная трансляция видео будет расходовать трафик. Через «Настройки» можно ограничить сетевые подключения камеры.