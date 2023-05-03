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Эксперт Тимофеев рассказал, что может указывать на слежку через камеру телефона

Общество
Эксперт Тимофеев рассказал, что может указывать на слежку через камеру телефона

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что может свидетельствовать о слежке через камеру мобильного телефона.

По словам эксперта, один из показателей, это быстрая разрядка устройства. В первую очередь следует проверить есть ли у приложений, установленных на телефон, доступ к камере. В случае обнаружения, доступ следует ограничить, пишет агентство «Прайм».

Далее следует проверить расход энергии в «Настройках» в разделе «Аккумулятор». Если основной расход энергии приходится на работу камеры, следует задуматься.

Кроме того, непрерывная трансляция видео будет расходовать трафик. Через «Настройки» можно ограничить сетевые подключения камеры.

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