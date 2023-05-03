Глава Крыма Аксенов пообещал возмездие заказчикам покушения на него

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ, которая предотвратила покушение на властей республики и объекты инфраструктуры со стороны украинских спецслужб. Об этом он написал в Telegram-канале.
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) сообщили, что ФСБ пресекла подготовку покушений на крымских руководителей со стороны ГУР Минобороны Украины. По данным ведомства, организатором планируемого преступления был замглавы офиса украинского президента Роман Машовец.
Помимо Сергея Аксенова, объектами совершения терактов должны были стать председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко.
«Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина — террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем», — написал Аксенов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осознает вину киевского режима в ряде терактов, совершенных на территории России.