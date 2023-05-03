С Новым Годом!

Глава МВД Турции Сойлу признался, что США давили на него с целью получить данные сирийцев

Политика
Глава МВД Турции Сойлу признался, что США давили на него с целью получить данные сирийцев

США пытаются «повернуть Турцию назад». Такое заявление сделал глава МВД республики Сулейман Сойлу.

Турецкий министр раскрыл цели властей США. Сойлу признался, что американское руководство давило на него для получения биометрических и идентификационных сведений о сирийцах. Однако глава МВД отказал Соединенным Штатам.

«Я сказал, что не даю, и мы не дали. Что мы сделали США? Америка дважды объявляла нас персонами нон грата.... Они пытаются повернуть Турцию назад. Они пытаются заставить Турцию потерять время», — говорится в комментарии Сойлу для местных СМИ.

Ранее руководитель ведомства предположил, что США стремятся создать террористическое государство у турецких границ. Сойлу напомнил о взрыве в Стамбуле и подчеркнул, что Анкара не принимает слова сочувствия от Вашингтона.

#турция #США #сойлу