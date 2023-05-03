Инвалиды и пенсионеры смогут получить Fan ID вне очереди на стадионах РПЛ

Правительство России упростило процесс получения карты болельщика для инвалидов и пенсионеров. Кабмин поручил клубам Российской премьер-лиги организовать для людей с ограниченными возможностями отдельные окна на стадионах.
Инвалиды и пенсионеры будут получать Fan ID вне очереди в специальных окнах, которые будут организованы на каждом стадионе РПЛ. Более того, люди с ограниченными возможностями будут оформлять карту болельщика в рамках подачи клубами групповых заявок.
Также процесс получения Fan ID упростили для детей до 14 лет. Идентификация ребенка будет происходить удаленно. Несовершеннолетние получат карту болельщика автоматически, если они вписаны в учетные данные родителей, сообщается на сайте правительства.